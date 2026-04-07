Momenti di paura nel pomeriggio di Pasquetta lungo la strada statale 337, principale arteria di collegamento con la Valle Vigezzo, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due vetture.
Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.45, poco prima della località Cà Turbin. Secondo le prime informazioni, a scontrarsi sono state due auto che viaggiavano in direzioni opposte: una Toyota, con a bordo il solo conducente, e un suv Volkswagen con tre persone.
Complessivamente quattro i feriti, soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco. Uno degli occupanti è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola e dai volontari dell'ambulanza di Villadossola.
Gli altri tre occupanti delle vetture sono invece riusciti a uscire autonomamente dalle auto e sono stati immediatamente soccorsi sul posto. Tutti e quattro i feriti sono stati stabilizzati dai sanitari dell’ambulanza di Villadossola e trasportati con urgenza al Dea dell’ospedale di Domodossola per gli accertamenti e le cure del caso.
L’incidente ha causato inevitabili disagi alla circolazione, con rallentamenti lungo il tratto interessato. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 19.15, quando il traffico è stato completamente ripristinato.
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Cronaca | 07 aprile 2026, 08:00
Incidente sulla 337 nel giorno di Pasquetta: quattro feriti
Lo scontro tra le due auto coinvolte poco prima della località Cà Turbin
Momenti di paura nel pomeriggio di Pasquetta lungo la strada statale 337, principale arteria di collegamento con la Valle Vigezzo, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due vetture.