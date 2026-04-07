Incidente sulla 337 nel giorno di Pasquetta: quattro feriti

Momenti di paura nel pomeriggio di Pasquetta lungo la strada statale 337, principale arteria di collegamento con la Valle Vigezzo, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due vetture.



Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.45, poco prima della località Cà Turbin. Secondo le prime informazioni, a scontrarsi sono state due auto che viaggiavano in direzioni opposte: una Toyota, con a bordo il solo conducente, e un suv Volkswagen con tre persone.



Complessivamente quattro i feriti, soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco. Uno degli occupanti è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola e dai volontari dell'ambulanza di Villadossola.

Gli altri tre occupanti delle vetture sono invece riusciti a uscire autonomamente dalle auto e sono stati immediatamente soccorsi sul posto. Tutti e quattro i feriti sono stati stabilizzati dai sanitari dell’ambulanza di Villadossola e trasportati con urgenza al Dea dell’ospedale di Domodossola per gli accertamenti e le cure del caso.



L’incidente ha causato inevitabili disagi alla circolazione, con rallentamenti lungo il tratto interessato. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 19.15, quando il traffico è stato completamente ripristinato.