Paura sulla 337, pianta cade sulla strada, transito interrotto

Vengono i brividi a pensare a ciò che sarebbe potuto succedere. Solo la fortuna ha evitato il peggio quando questa mattina gli automobilisti si sono trovati la strada "sbarrata" da un grosso albero.



E' successo poco dopo le 8 lungo la statale 337, tra Re e Ribellasca. La pianta ha infatti invaso completamente l’arteria finendo con il distruggere anche il guard rail e se fosse finita su una macchina in transito si può solo immaginare cosa sarebbe potuto succedere. La circolazione stradale tra l’Italia e la Svizzera è al momento bloccata in attesa che intervengano i tecnici del Comune per tagliare la pianta e così poter ripristinare il transito.