A Villadossola torna lo street food

Dopo il successo di 'Frit rock' dello scorso anno e di 'Vucciria street food' di marzo di quest'anno Villadossola torna ad ospitare lo street food.

'Hop hop street food' è in programma da venerdì 24 a domenica 26 giugno in Piazza della Repubblica. Dalle 10.30 alle 24. L'evento è organizzato da Mo.di.Eventi con la Proloco di Villadossola e il patrocinio del Comune. Sarà possibile gustare le migliori specialità di cibo di strada da tutto il mondo cibo, dolce e salato Dagli hamburger di canguro, alla paella alla cassata siciliana per fare solo qualche esempio. L'entrata è libera con posti a sedere al coperto anche in caso di maltempo. Sarà possibile gustare specialità greche, messicane, siciliane,olandesi, brasiliane, spagnole, australiane, abruzzesi, argentine, birre artigianali.

“Gli stand presenti saranno ben diciassette – spiega il presidente della Proloco Paolo Russomanno. Ci sarà anche uno stand della Proloco dove serviremo mojito e spritz. È una buona occasione per far conoscere Villadossola”.

(Foto repertorio)