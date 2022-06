Le previsioni meteo per il fine settimana

Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo occidentale oggi iinizierà ad espandersi nuovamente riportando condizioni stabili. "Tuttavia la zona di bassa pressione atlantica, ancora stazionaria a ridosso dell'arco alpino, continuerà - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - ad apportare flussi umidi che favoriranno l'innesco di rovesci pomeridiani suiesettori alpini".

SABATO 25 GIUGNO 2022

Nuvolosità: soleggiato al mattino con locali addensamenti tra Astigiano ed Alessandrino; nel corso del pomeriggio parziale aumento della nubi sull'Appennino e sviluppo di nuvolosità cumuliforme a ridosso delle vallate alpine. Precipitazioni: assenti, salvo possibili deboli rovesci sparsi sulla fascia pedemontana alpina nelle ore centrali. Zero termico: in aumento, sui 3800 m a nord e 4000-4100 m a sud. Venti: moderati sudoccidentali in montagna, deboli meridionali altrove con rinforzi moderati tra Astigiano ed Alessandrino

DOMENICA 26 GIUGNO 2022

Nuvolosità: al mattino parzialmente o irregolarmente nuvoloso sulla fascia pedemontana alpina fino ai primi tratti pianeggianti di Torinese e Cuneese, più soleggiato altrove; nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nelle vallate alpine. Precipitazioni: dal primo pomeriggio rovesci sparsi, deboli o moderati, a ridosso dei settori alpini. Zero termico: in aumento tra i 4100 m ed i 4300 m. Venti: moderati sudoccidentali sulle Alpi, deboli o moderati meridionali sull'Appennino; calmi o deboli variabili altrove. In serata rinforzi da nordest sulla zona dei laghi