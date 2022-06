Prima messa in Collegiata per don Giacomo Bovio

Don Giacomo Bovio, ordinato sacerdote l'11 giugno e in seguito nominato dal vescovo di Novara coadiutore della parrocchia di Domodossola, celebrerà il 26 giugno la sua prima messa in Collegiata.

Per la parrocchia e i fedeli domesi sarà una festa doppia, in quanto durante la stessa celebrazione alle 11 si ricorderanno gli anniversari di matrimonio delle coppie di sposi della città. Seguirà in oratorio alle 12.30 il pranzo. Le coppie che hanno comunicato all'ufficio parrocchiale il desiderio di voler ricordare l'anniversario riceveranno una pergamena. Mentre è ancora possibile partecipare al pranzo al costo di 20 euro chiamando l'ufficio parrocchiale 0324-243163.