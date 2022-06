'Donne ingannate. Il velo come religione, identità e libertà', martedì la presentazione del libro di Giuliana Sgrena

Sarà presentato martedì 28 giugno alla biblioteca civica Ceretti di Verbania l'ultimo libro della giornalista di origini ossolane Giuliana Sgrena. Alle 19 la storica corrispondente de Il Manifesto parlerà del suo 'Donne ingannate, il velo come religione, identità e libertà', edito da Il Saggiatore.

“Ci sono donne - così sulla quarta di copertina del volume della giornalista- che non sanno cosa significa sentire il vento tra i capelli. E sono costrette a coprire il volto con un doppio velo: uno fatto di tessuto e imposto da una tradizione religiosa fondamentalista; l’altro, metaforico, che racconta l’ipocrisia – culturale e ideologica – con cui le loro battaglie vengono frenate. Partendo dalla riflessione sul tema del velo, tra scelta e imposizione, che Giuliana Sgrena affronta uno dei nodi cruciali del contemporaneo: il rapporto tra libertà e religione. Lo fa attraverso la voce delle donne che ha incontrato durante i suoi reportage in Medio Oriente. La sua critica si spinge però molto oltre, puntando il dito contro chi in Occidente afferma di fatto, in nome del relativismo culturale, la legittimità dell’oppressione femminile nelle scuole e per le strade; e questo, nonostante i tanti femminicidi perpetrati ai danni di donne musulmane di seconda generazione. 'Donne ingannate' è un pamphlet lucido e sferzante, che ci rivela quanto ancora oggi sia complesso opporsi alle richieste dei padri, dello Stato, della Chiesa o dell’imam. Quello di Giuliana Sgrena è un accalorato invito ad aprire gli occhi, a rifiutare l’inganno e a squarciare il velo”.

L’incontro è organizzato dalla Società filosofica italiana del Verbano Cusio Ossola e da Vco Biblioteche.