I Matt Cadillac & The Shoots alle fase finale di Sanremo Rock

I Matt Cadillac & The Shoots (nella foto) parteciperanno alla finale di Sanremo Rock. La band metà verbanese e metà cusiana, dopo aver superato le selezioni insieme ad altre 5, salirà sul palco del teatro Ariston nell’ambito del contest del Festival della canzone italiana. L’appuntamento è dal 5 al 10 settembre prossimi, con semifinali ed eventuale finale.

Un eventi di prestigio, valutato che in passato, solo per citare un nome, da Sanremo rock sono usciti i Litfiba, sotto gli occhi e le orecchie attente di discografici e produttori italiani. Dei Matt Cadillac & The Shoots avevamo già scritto nei mesi scorsi, quando diversi anni dopo l’ultimo concerto alla Lucciola di Villadossola, il gruppo composto da Matt Cadillac (voce e chitarra, al secolo Matteo Djanin), Marco “Billy Rock” Piana (chitarre e cori), Danilo “Dany” Ruspoli (basso) e Fabio “Fab” Pedolazzi (batteria e cori), aveva annunciato il ritorno sulle scene e un nuovo cd per ottobre 2022.

L‘ispirazione del sound proviene da Rolling Stones, Jet, Bob Dylan, Ac/Dc e altri gruppi rock seventies, ma l‘idea di fare qualcosa di musicalmente originale – così si legge in rete – ha portato la band a sviluppare e scrivere pezzi dalla ritmica ben presente, senza per questo rinunciare a una giusta propensione melodica. Formatisi nel 2008, l’anno successivo i Matt Cadillac & The Shoots erano entrati in studio per registrare il primo album 'Highway Of Rock', poi uscito nell’inverno 2010. Ora, tra le tante novità che li attendono c’è anche Sanremo rock, cui sono arrivati suonando l’inedito 'Walking away'.