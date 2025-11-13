Tre anni di scatti in barca a vela: a Vogogna la presentazione la nuova opera fotografica di Walter Zerla

Sarà presentata sabato 15 novembre alle 17.30 al Castello di Vogogna la nuova edizione di “Lago Maggiore e lago d’Orta in barca a vela”, un racconto fotografico dei nostri laghi realizzato da Walter Zerla.

L’autore, appassionato alpinista e velista, oltre che fotografo, ha dedicato circa tre anni di lavoro ad un progetto ambizioso: immortalare i due laghi dall’acqua, a bordo di una barca a vela da nove metri, raccontandone i segreti in tutte le stagioni dell’anno e mostrando luci, tramonti, albe e territori. L’edizione 2026 si arricchisce, inoltre, di immagini realizzate con un drone che, partendo dalla barca, immortala gli ambienti a volo di gabbiano.

L'evento è promosso da Acoi (associazione culturale Ossola inferiore), che al termine della presentazione offrirà un piccolo rinfresco ai partecipanti.