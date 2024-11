La Cannobiese espugna Fondotoce e insidia le prime della classe FOTO

Tutti assieme, appassionatamente! Dice questo la classifica della Prima Categoria. Ammucchiata in vett con sei squadre nel giro di due punti.

Delle formazioni di casa nostra festeggia la Cannobiese che passa a Fondotoce. Chiarello e Guntri firmano il prezioso successo (2-1), su un campo difficile. Al Fondotoce non basta la rete di Schirru.

Una conferma per la Cannobiese che sta facendo un buon campionato, un’altra amarezza per il Fondotoce che arRIvava dalla sconfitta di Villadossola patita nel finale.

Pari per il Gravellona, fermato sull’1 a 1 da un Vogogna che vive un’annata non facile. Celeste (Gravellona) e Torricelli (Vogogna) ''marchiano'' il pareggio che serve di più agli ossolani, che erano riusciti a godersi il vantaggio sino alla mezz’ora della ripresa. Il Gravellona resta comunque in vetta solo soletto, perché il Piedimulera non vince mentre Bagnella e Villa pareggiano.

Proprio il Villa conquista un punto sul difficile terreno di Bagnella. In gol prima la squadra di Rampi col solito Salzano, poi nella ripresa arriva il pari grazie ad un autogol su conclusione di Saclusa. A demerito degli ossolani il rigore che Gnonto si fa parare da un reattivo Cavadini. Le due formazioni restano a ridosso della capolista e in fondo siamo solo a un terzo del cammino.

Frena, inaspettatamente, il Piedimulera. La squadra di Poma non gioca bene e il Carpignano non ruba nulla (1-1). Nel primo tempo, dopo un paio di occasioni per i padroni di casa, gli ospiti crescono di tono e creano tre occasioni ghiotte in contropiede ma le sciupano. Nella ripresa molto equilibrata, raggiunto il pari i sesiani si vendono negare il gol vittoria da una parata super di Ricotti. Bene tra i padroni di casa il solito Mainini e Lavelli.

Gli ossolani paiono faticare troppo nel costruire gioco e soprattutto a metàcampo subiscono spesso gli avversari. Li salva il solito Elca, che in una delle poche palle giocabili trova l’angolino per portare in vantaggio i suoi. Tutto a posto? Macché! La difesa di casa pasticcia a regala il pari ai sesiani.

Perdono Agrano e Varzese. I cusiani cadono in casa (1-2) sotto i colpi del Romagnano, con un palo che però nega a Gherardini il gol del 2 a 2 . In rete per i granata ci va Ardizzoia.

I divedrini perdono (4-2) a Romagnano, dove non bastano i gol di Tonossi e Bianchetti. I granata, dopo aver tenuto bene il 2 a 2, cedono negli ultimi 10 minuti incassando altri due gol, lasciando la speranza di porta via un punto dalla rive del Sesia.

Risultati: Bagnella-Virtus Villa 1-1; Gravellona-Vogogna 1-1; Fondotoce-Cannobiese 1-2; Romagnano-Varzese 4-2; Quaronese-Sizzano 1-0; Momo-Valduggia 2-0; Agrano-Serravallese 1-2.

Classifica: Gravellona 20; Virtus Villa, Piedimulera 19; Bagnella, Cannobiese, Momo 18; Quaronese 17; Romagnano 15; Serravallese 14; Carpignano 13; Agrano, Fondotoce 11; Varzese, Sizzano 10; Valduggia 6; Vogogna 5.