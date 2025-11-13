Doppio appuntamento con "Mergozzo si nota Off season"

Doppio appuntamento, sabato 15 novembre, con la nuova stagione di “Mergozzo si nota Off season”. Si inizia alle 18.00 alle scuole elementari di Mergozzo con un incontro-concerto con Mauro Ermanno Giovanardi, cantante, bassista, produttore e discografico. Alle 21.00, poi, ci si sposta all’Antica Latteria per la proiezione del film documentario “Jesus loves the fools”.
