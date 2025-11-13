 / Cultura

Cultura | 13 novembre 2025, 14:05

Doppio appuntamento con "Mergozzo si nota Off season"

Sabato 15 novembre un incontro-concerto con Mauro Ermanno Giovanardi e la proiezione del film “Jesus loves the fools”

Nella foto Mauro Ermanno Giovanardi

Nella foto Mauro Ermanno Giovanardi

Doppio appuntamento, sabato 15 novembre, con la nuova stagione di “Mergozzo si nota Off season”. Si inizia alle 18.00 alle scuole elementari di Mergozzo con un incontro-concerto con Mauro Ermanno Giovanardi, cantante, bassista, produttore e discografico. Alle 21.00, poi, ci si sposta all’Antica Latteria per la proiezione del film documentario “Jesus loves the fools”.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore