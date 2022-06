'The Witches Seed', biglietto e navetta con il Consorzio Maggiore

Sale l'attesa per la prima mondiale dell'opera rock 'The Witches Seed' al Tones Teatro Natura di Oira. Per le serate del 22 e 23 luglio Tones on the Stones ha attivato un pacchetto, in collaborazione con Consorzio Maggiore, che include l'ingresso allo spettacolo e la navetta andata e ritorno per raggiungere comodamente il teatro da varie località. Tra queste Cannero, Cannobio, Verbania, Domodossola, Arona, Stresa e Baveno. È possibile valutare anche tappe intermedie, previo contatto con gli uffici del Consorzio.

Prenotazioni al https://www.visit-lakemaggiore.com