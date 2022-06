Encomio per quattro finanzieri in servizio in Ossola

Sono tutti in servizio in Ossola i finanzieri che sono stati premiati in occasione della festa per il 248° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. I riconoscimenti sono andati a Fabio Condemi e Antonio Salvatore Mura della Compagnia di Domodossola, ad Antonio De Libero e Salvatore Tarantello della Tenenza di Iselle di Trasquera.

Il riconoscimento riguarda il loro investigativo sul passaggio di valuta tra estero e Italia, il sequestro di orologi di valore e la verifica di numerose posizioni fiscali.