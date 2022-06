Un mese di appuntamenti a tutto tondo a Domobianca365

Non si ferma l’estate nella stazione turistica di Domodossola. Luglio promette una ricca scelta di manifestazioni pensate per far divertire appassionati della montagna, famiglie e per chi vuole prendersi un break dalla calura delle città.

Sono giornate di caldo torrido in città, da cui sfuggire con una gita a Domobianca365, circondati da boschi di larici e abeti, immersi nel verde e coccolati dal fresco, con un programma ricchissimo di eventi che renderanno spettacolari le giornate dell’ormai prossimo mese di luglio. La stazione turistica di Domodossola, comodamente raggiungibile da Verbania, Milano, Novara, Varese, Genova e dal Canton Ticino e Vallese, è pronta ad accogliere turisti e appassionati della montagna. Sono tantissime le attività e le iniziative in calendario, un motivo in più per salire a Domobianca365.

Si parte sabato 2 luglio con la “Luse Avis Race”, gara di corsa serale organizzata dalla sezione domese di Avis. Un anello di 4 km, con partenza e arrivo all’Alpe Lusentino in zona seggiovia Motti, sarà percorso per due volte. Al termine della gara festa per tutti con pasta party e musica.

Domenica 3 luglio, sarà inaugurato il nuovo “Parco Avventura” di Domobianca365, ancora più divertente, ancora più sfidante, ancora più bello. Tre nuovi percorsi, tra i quali uno dedicato alle persone con disabilità, permetteranno di cimentarsi con passaggi fra gli alberi, di spostarsi lungo carrucole e ponti sospesi. Tutto in piena sicurezza grazie alla linea vita continua accessibile davvero a tutti.

Il weekend successivo - sabato 9 e domenica luglio - la palla a spicchi diventa protagonista con il “Basket al Luse”, torneo di pallacanestro organizzato in collaborazione con Cestistica Domodossola. A conclusione delle partite festa e possibilità di passare la notte in tenda all’Alpe Lusentino.

Si prosegue, una settimana dopo, con: “Lorem Ipsum Music Festival” che sabato 16 luglio, renderà ancora la musica protagonista a Domobianca365. Un grande evento musicale con artisti e dj-set di primissimo livello. Saranno le note e i sound del momento a far ballare e cantare i partecipanti. L’evento è organizzato in collaborazione con le associazioni Karma e Tones on the Stone.

Domenica 17 luglio il “Classic 365”, è il raduno per appassionati delle moto e auto d’epoca. Le classiche “Vespa” icona e simbolo del boom economico italiano saliranno sino all’Alpe Lusentino insieme alle auto storiche del Club AutoMotoStoriche Valdossola.

Sabato 23 luglio sarà una giornata unica per Domobianca365. Il laghetto Casalavera - raggiungibile a piedi o con la seggiovia Prel - sarà palcoscenico del I° Campionato Italiano di Rimbalzello, vale a dire del lancio di sassi sull’acqua. Alzi la mano chi non ha mai provato a far rimbalzare un sasso piatto sul pelo dell’acqua. Bene, a Domobianca365 chiunque si potrà iscrivere alla gara che assegnerà il primo titolo di Campione Italiano di questa specialità.

Cinque lanci a disposizione per i partecipanti nelle acque del laghetto dell’Alpe Casalavera, si sale a piedi (90 minuti dal parcheggio) o, più velocemente, con le due seggiovie – Motti e Prel – e quindi una breve discesa (5 min) a piedi. Non conta il numero di rimbalzi - che devono essere almeno 3 - ma vince chi riesce a far fare più strada al proprio sasso. I migliori dieci lanciatori si giocheranno il titolo con ulteriori 3 lanci. Si partecipa con soli 5€ che comprendono la quota d'iscrizione, 5 sassi per i lanci. La risalita in seggiovia costerà solo 3 euro per i soli iscritti. Festa e attività intorno alla zona di gara. Attorno al laghetto saranno presenti: un’area dedicata ai bambini con giochi e gonfiabili, un meraviglioso stand per assaggiare il gelato di Bianca e un campetto dove si giocherà una partita di calcio camminato - altra disciplina da scoprire e da provare.

Domenica 24 luglio “Domobianca con gusto”, evento enogastronomico itinerante, proporrà un percorso di sapori e prodotti della cucina di montagna.

Luglio si concluderà con il “Luse Family” sabato 30 e domenica 31 luglio. Evento pensato e dedicato ai bambini, con magici incontri tra gli alberi secolari dell’Alpe Lusentino, in collaborazione con gli organizzatori della famosa Grotta di Babbo Natale di Ornavasso.

A luglio Domobianca365 attende turisti e appassionati della montagna con la sua offerta fatta di sentieri per il trekking, le lunghe passeggiate in mountain bike e in e-bike (disponibili a noleggio). Aperte, a luglio nel fine settimana, le due seggiovie (Motti e Prel) e il Bike Park per il downhill con due piste di diverse difficoltà. Con gli impianti è possibile arrivare fin sotto la cima del Moncucco e da lì partire lungo i sentieri che permettono di raggiungere le valli circostanti o scendere a valle.

Per i più piccoli, oltre al Parco Avventura, il Kinder Park permette di giocare in sicurezza all’aria aperta. Ampia e sempre invitante l’offerta enogastronomica. Al LuseBar, si parte con le colazioni, per passare a pranzi e aperitivi. Il Rifugio Baita Motti, è un self service per mountaingourmand dove assaggiare piatti rivisitati della cucina di montagna. Lo Skibar, in cima alla seggiovia Prel è aperto nel weekend e nei festivi, vi farà assaporare la polenta preparata nel paiolo, declinata in tutti i modi che ne esaltano la bontà. Tutto con una vista spettacolare sul meraviglioso panorama delle montagne circostanti e della pianura sottostante.