Iniziata al Tecnoparco l'assemblea dei sindaci

E’ iniziata poco fa al Tecnoparco l’attesa assemblea dei sindaci dell’Asl del territorio per discutere del piano sanitario prospettato dalla Regione Piemonte, che sul piatto ha messo la salvaguardia ed il potenziamento dei due ospedali di Domodossola e Verbania, con investimenti per i due plessi di 100 milioni di euro a testa. La Regione ha dunque di fatto cassato il progetto di un ospedale unico del Vco. A prendere la parola per primo il presidente della rappresentanza Gianni Morandi.