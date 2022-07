Alla Prateria il campo estivo per giovani disabili

Stanno per iniziare le vacanze alla Prateria per 20 giovani disabili provenienti dalla Spagna, dalla Svezia, dall'Armenia e dall'Italia. La cooperativa sociale di Domodossola ospita da oltre vent’anni nel periodo estivo il campo estivo per giovani disabili , che accoglie partecipanti provenienti da tutta Italia e, dal 2018, da tutta Europa.

Il campo inizierà il 2 luglio e terminerà il 14. Per quest'anno 20 ragazzi e i loro accompagnatori pernotteranno in hotel. Ma dal prossimo anno i giovani saranno ospiti anche per la notte alla Prateria. Sono in fase di allestimento delle casette mobili per realizzare il Lions Village in grado di ospitare disabili sia intellettivi che fisici.

"Contavano di realizzare il Villaggio già per quest'anni, ma per problemi burocratici sarà per il prossimo anno. Già ci sono arrivate due casette mobili. Saranno due settimane ricche di attività- spiega il Presidente della Cooperativa la Prateria Ivan Guarducci- un'iniziativa eccezionale dal punto di vista solidale, etico, umanitario con esperienze coinvolgenti e importanti momenti di aggregazione e condivisione"

L’iniziativa, organizzata dai molti volontari appassionati di Leo e Lions Club locali, ed è finanziata dal Lions Italia nessun costo per i giovani e per gli accompagnatori se non quelli del viaggio per raggiungere Domodossola.

I ragazzi durante il soggiorno andranno alla cascata del Toce, visiteranno le Isole Borromee, vivranno l'ebbrezza di provare le macchine da rally e di fare un giro in elicottero, andranno a giocare a golf, trascorreranno serate in discoteca e in pizzeria, faranno un giro in canoa.