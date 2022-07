Dal 25 luglio in val Vigezzo ritorna Malescorto

Malesco è da 22 anni patria dei cortometraggi: grazie al Festival Malescorto, infatti, la località vigezzina ospita ogni estate una delle rassegne più apprezzate per qualità e varietà di proposte. Gli elenchi dei corti ammessi alle Selezioni Speciali e alla Selezione Ufficiale con il relativo programma delle proiezioni é già online su www.malescorto.it, mentre i dettagli della serata d'apertura e delle menifestazioni collaterali saranno svelati nei prossimi giorni, ma la ventiduesima edizione di Malescorto si riconferma punto di riferimento per le produzioni internazionali di cortometraggi, con 1.431 lavori pervenuti, tra il 2020 e 2021, da ogni angolo del pianeta. Un riconoscimento importante e numeri che attestano il ruolo di primo piano di questa manifestazione, portando il paese più popoloso della Val Vigezzo al centro del mondo: dalla finzione al documentario, dal cinema sperimentale al mockumentary, la mappa dei corti ricevuti è davvero ampia e tocca tutti i continenti, dall'Africa all'America, dall'Asia all'Europa, fino all'Oceania.

Anche quest'anno il Festival (sostenuto da Regione Piemonte, Ente Parco Nazionale Val Grande, Fondazione Comunitaria del VCO, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e VCO, Associazione Musei dell’Ossola), sorprenderà dunque non solo per la quantità delle pellicole partecipanti, ma anche e soprattutto per la qualità dei corti presentati.