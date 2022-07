Dall’associazione Amici dell'oncologia e il Soccorso di Villadossola comunicano che la "Pesciolata della solidarietà", prevista per sabato 9 luglio presso l'area feste della Lucciola alle ore 20, è stata annullata per cause tecnico organizzative e sarà recuperata appena possibile.

La cena solidale serve per mantenere gratuito il servizio di trasporto dei pazienti oncologici dall'Ossola alla radioterapia di Verbania.

Info 375 51 55 850.