Incontro al Lavanchetto in memoria dei minatori del Monte Rosa

L’Associazione Figli della Miniera in collaborazione con la Sezione CAI Macugnaga e la famiglia Lana di Ceppo Morelli organizzano sabato il XXXIV° Incontro annuale al Lavanchetto in ricordo dei Minatori che lassù hanno lavorato nelle miniere d’oro del Monte Rosa.

Spiega l’associazione Figli della Miniera: “Questa particolare commemorazione ha un suo preciso rituale che richiede di salire alla Miniera del Lavanchetto per prendere parte al rito religioso che viene celebrato sul piccolo piazzale antistante la bella cappelletta eretta a ricordo dei minatori.

Parcheggiata l’auto, ci uniamo al gruppo del CAI di Macugnaga che oggi ha in programma la salita al Lavanchetto come gita sezionale e, congiuntamente al parroco di Macugnaga, ci incamminiamo in direzione del Ponte del Vaut che valichiamo per poi camminare, per poche centinaia di metri, lungo la bella mulattiera in direzione Morghen fino a raggiungere una palina segnaletica che indica l’inizio del sentiero che sale alla miniera. Vincenzo Nanni, presidente dell’associazione Figli della Miniera si incaricherà di fare da apripista prendendo a salire sulla destra seguendo lo sviluppo del tracciato che descrive numerose giravolte e, dopo una breve sosta, dove i larici si diradano, ci ritroveremo sul poggio dove sorgono i ruderi dei fabbricati della miniera m. 1680 (h2,00). Superato quanto resta dei baraccamenti, saliamo alla sovrastante baita dove, presso il punto di ristoro allestito dalla famiglia Lana, ci sarà servito un corroborante tè caldo che sorseggeremo gustandoci la visione panoramica su tutta la valle di Macugnaga;. Ancora pochi passi e raggiungeremo il pianoro su cui sorge la cappelletta.







L’edicola votiva dove sarà officiata la S. Messa in suffragio, rappresenta l’oggetto concreto con il quale si è voluta comporre, conservare e mantenere viva la memoria per trasmetterla di generazione in generazione al fine di “non dimenticare Pestarena”, ricordando assieme ogni anno, con un solenne evento molto significativo, il sacrificio di tanti uomini. In un angolo poco discosto, gli appartenenti all’associazione sono intenti a preparare la polenta che, al termine della funzione religiosa, verrà servita unitamente ad un saporito gorgonzola”.

Il programma di sabato 9 luglio

• Ore 8:30: partenza da Pestarona, ponte del Vaut

• Ore 11:00: Santa Messa

• In seguito: distribuzione di polenta e formaggi (offerta libera) e incanto delle offerte

Per informazioni: Figli della Miniera – 5588531974 CAI – 5479795505