A Vagna ritorna la tradizionale festa “dul Bambin”

Vagna si prepara alla festa del Santissimo Nome di Gesù, nota come festa “dul Bambin”, che consiste in una messa natalizia seguita da una processione con la statua raffigurante Gesù bambino. La celebrazione si svolge nella seconda domenica di luglio: l’ipotesi più accreditata su questa anomalia sembra essere quella formulata dallo storico Tullio Bertamini, secondo cui l’evento, legato all’attività della locale Confraternita del Santissimo nome di Gesù, e celebrata inizialmente all’inizio di gennaio, avrebbe poi subito uno slittamento al mese di luglio per consentire la partecipazione anche ai molti emigrati, assenti nel periodo invernale.

Il programma prevede il 10 luglio alle 10.30 la messa cantata a seguire l'incanto delle offerte, dalle 12 il pranzo. Alle 15.30 i vespri solenni e la processione con la statua “dul Bambin” con la partecipazione del gruppo folk Arsciol con le cavagnette e di altri gruppi folk ossolani, del civico corpo musicale di Domodossola. Infine alle 16 la benedizione dei bambini seguirà l'incanto delle offerte, la lotteria. musica e per i bambini merenda con pane e nutella.