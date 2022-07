Bambino di 9 anni rischia di affogare nel locarnese, salvato

Tragedia sfiorata oggi poco dopo le 14.30 a Muralto, a Locarno, per un principio di annegamento. Un bambino di 9 anni cittadino afgano residente nel Canton Grigioni, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà appurare, è finito sott'acqua mentre si trovava nella zona rivierasca all'esterno del Parco Burbaglio.

Il bambino è stato soccorso da una persona che si trovava nelle vicinanze. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno, sono intervenuti i soccorritori del Salva, che hanno prestato le prime cure al bambino.

Lo stesso è stata trasportato in ambulanza all'ospedale a titolo precauzionale. A detta dei medici la sua vita non è in pericolo.