Raduno e tour automobilistico per ricordare Adriano Decè

Raduno automobilistico domenica 17 luglio a Piedimulera per ricordare Adriano Decè.

L'iniziativa organizzata da Corriamo per un Sorriso si svolgerà su alcune delle strade della Bassa Ossola che hanno reso famoso ed esaltato le gesta del pilota ed è aperta a tutte le vetture (massimo 33). Il ritrovo è in Piazza Morandini, la giornata prevede l'esposizione delle vetture e un percorso ludico, turistico e gastronomico.

Questo il programma: verifica Iscrizioni dalle ore 08.30, briefing obbligatorio alle ore 10.30. Partenza dal centro storico di Piedimulera, passando da Pieve Vergonte , salita a Fomarco e salita a Cimamulera per la pausa culinaria proseguendo per Domodossola , Masera. Poi salita a Trontano, Beura, Cardezza e pausa dolce a Cuzzego. Infine passaggio a Cimamulera e arrivo in Piazza, con degustazione finale e un premio e alcune sorprese per tutti i partecipanti. Info e iscrizioni 3935004040 – 3400788888; Chiusura iscrizioni venerdì 15.