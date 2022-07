A Toceno per parlare di emigrazione

Appuntamento oggi alle 17 alla biblioteca di Toceno per l’iniziativa 'Tra natura e parola – incontri di lettura', organizzata dal Parco Letterario Nino Chiovini. “Chi partecipa – spiegano gli organizzatori - può condividere quello che la lettura di un libro ha suscitato: sono un momento di scambio vivo, conviviale e creativo per parlare di libri o attraverso i libri del territorio e non solo”.

A Toceno si parlerà di questi libri: 'L’emigrazione vigezzina' di Anita Azzari; 'Vita' di Melana Mazzucco; 'La luna e i falò' di Cesare Pavese. “Parleremo soprattutto di Vita, di Melania Mazzucco. Aveva vinto il Premio Strega nel 2003 - spiegano ancora gli organizzatori -. È un romanzo storico dal sapore nostalgico e commovente che ripercorre un secolo di storia raccontato come una saga familiare. La vicenda centrale è comune a migliaia di italiani che nei primi anni del Novecento sono emigrati oltreoceano, in America in cerca di fortuna”.