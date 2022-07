Manovre pericolose all'ingresso della statale 33 a Villadossola

Succede spesso, ormai, di vedere manovre pericolose sulla strada che da Villadossola va verso lo scalo Domo 2. Il video che proponiamo è la manovra rischiosa di un camionista che, proveniente dallo scalo, ha sbagliato la rampa di ingresso in superstrada. Il video è stato fornito da un altro camionista che segnala appunto come questo genere di errori sia frequente. Diversi grossi tir nell' imboccare la rampa giusta compiono pericolosissime retromarce che potrebbero causare incidenti sulla strada provinciale. E visto che dono decine e decine i tir che ogni giorni vanno e vengono dallo scalo è ovvio che la situazione sia ad alto rischio. Purtroppo non risulta che gli indisciplinati siano incorsi in sanzioni.

Ma alcuni camionisti, oltre a questo problema, segnalano ''il degrado in cui molti loro colleghi lasciano il piazzale dello scalo Domo 2 ma anche negli autogrill lungo la statale ''33''.

https://youtube.com/shorts/IaI6lFAnhbY?feature=share