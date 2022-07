Musica in Quota, il 24 luglio all'Alpe Pero arriva il Quintetto a plettro “Giuseppe Anedda”

Dopo il bel successo di pubblico del concerto dell'Orchestra di fisarmoniche bellinzonesi all'Alpe Lut, domenica 24 luglio Musica in Quota si trasferisce in Valle Strona dove, all'Alpe Pero, dà appuntamento ai suoi fedelissimi con un'esibizione del celebre Quintetto a Plettro “Giuseppe Anedda”. La tappa nel Cusio è in collaborazione con Ossola Guitar Festival.

Il Quintetto a Plettro “Giuseppe Anedda” (formato da Emanuele Buzi e Norberto Gonçalves da Cruz al mandolino, Michele Mucci alla mandola, Andrea Pace alla chitarra ed Emiliano Piccolini al contrabbasso) è da vent’anni una delle migliori formazioni a pizzico del panorama internazionale. L’ensemble si è esibito in Italia e all’estero per importanti stagioni concertistiche, ed in sale prestigiose, riscuotendo l’apprezzamento di pubblico e critica. Il concerto tenuto presso la Cappella Paolina del Quirinale, con diretta radiofonica su Radio Rai 3, viene spesso riproposto dal canale radiofonico della Filodiffusione Rai. La formazione ha da poco pubblicato un cd contenente le più famose ouverture di Gioacchino Rossini ed è attualmente impegnata nella realizzazione di un lavoro analogo su Domenico Cimarosa per la Brilliant Classics.

Dati tecnici: Ritrovo: ore 8.45, Massiola, Piazza della Repubblica. Itinerario: Massiola – Alpe Crotta – Madonna delle Piane – Alpe Pero. Dislivello: 650 metri circa (difficoltà: E). Tempo di percorrenza: 2h. Guida: Raffaele Brunelli 389 5457258 raffbrunelli@yahoo.it – Associazione AccompagNatur. Pranzo al sacco. In alternativa è possibile usufruire dei servizi di ristoro a cura de I Folletti dal Chignol, Consorzio Alpeggi Alpe Pero, Colle Falchero, Pro Massiola e Gruppo Alpini Massiola. Per prenotazioni (fortemente consigliate) 338 5769783.

Considerata la carenza di posteggi, l'Associazione Musica in Quota e il Comune di Massiola chiedono ai partecipanti di lasciare la propria auto nei pressi del campo sportivo di Strona e di usufruire del servizio navetta da Strona a Massiola, con inizio alle ore 8. Per il rientro, il servizio navetta da Massiola sarà attivo a partire dalle ore 15.

Da Massiola si imbocca la scalinata sulla destra uscendo dal paese (Salita alle Alpi) che porta sulla mulattiera segnalata con la sigla Z08. Passando attraverso l’Alpe Crotta, si raggiunge la Cappelletta della Madonna delle Piane. Quindi il sentiero, segnalato con evidenti frecce di legno, porterà a risalire una splendida faggeta che, attraversando più volte la strada interpoderale, raggiungerà l’Alpe Pero di sotto e, infine, l’Alpe Pero.

A Massiola, località di partenza dell'escursione, la guida Raffaele Brunelli spiegherà il percorso da seguire e fornirà tutte le informazioni necessarie e le cautele per affrontare correttamente l’escursione in autonomia. La guida sarà presente anche durante il concerto e illustrerà le peculiarità storiche e ambientali dell'Alpe Pero, quinto palcoscenico naturale della sedicesima edizione di Musica in Quota.

In caso di maltempo escursione e concerto saranno annullati.

L'Associazione Musica in Quota cura da sempre l’organizzazione del festival. A sostenere Musica in Quota sono numerosi partner e sponsor, ma anche gli spettatori, che associandosi al costo di 10€ (25€ con un gadget Montura – ultimissimi disponibili), contribuiscono ogni anno a sostenere le attività culturali dell’Associazione.

Canali ufficiali Musica in Quota: www.musicainquota.it, www.facebook.com/musicainquota e www.instagram.com/musicainquota/

(Foto gallery Marco Benedetto Cerini)