Arisa in concerto a Domodossola

Un'altra star del panorama musicale italiana farà tappa in Ossola. Dopo Edoardo Bennato, che terrà il suo concerto il prossimo 5 agosto a Domobianca365, arriva anche l'ufficialità del concerto di Arisa. La cantante genovese ha inserito la tappa domese nel suo 'Little Summer Tour'.

Arisa si esibirà il prossimo 18 settembre in piazza Matteotti, che per una sera tornerà ad ospitare un grande concerto, come in passato durante le serate del Giugno domese. La serata rientra nella programmazione del Festival Domosofia organizzato dall'amministrazione comunale domese.