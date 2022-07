Villadossola, per San Bartolomeo una mostra collettiva d'arte locale

Una mostra collettiva d'arte locale per la patronale di San Bartolomeo. Dopo il successo dello scorso anno la propone anche quest'estate il Comune di Villadossola (in collaborazione con la Pro Loco cittadina) nelle sale espositive del Centro Culturale La Fabbrica. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 22 dal 24 agosto al 3 settembre.

Gli artisti interessati alla partecipazione, totalmente gratuita, possono inviare alla segreteria del Centro Culturale l'apposito modello di adesione pubblicato sul sito del Comune e sulla pagina Facebook del Teatro (in allegato all'articolo). Le opere andranno consegnate al Centro Culturale La Fabbrica entro il giorno 18 agosto 2022, nei giorni e orari di apertura dell'ufficio, in modo da consentire un adeguato e meditato lavoro di allestimento. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio segreteria del Teatro la Fabbrica al numero 0324-575611 nei giorni di martedì dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 18 oppure via mail infogteatrolafabbrica.com.