Proseguono in Antrona le “Giornate del raccolto”

Giornate collettive di mietitura e trebbiatura della segale -cereale un tempo diffusamente coltivato anche nelle vallate ossolane- e di raccolta delle patate in valle Antrona. Proseguono le “Giornate del raccolto” dei parchi ossolani insieme all’Associazione Terraviva, nell’ambito del progetto SOCIAAALP.

Dopo l'incontro di sabato 23 luglio a Cheggio il nuovo appuntamento sarà sabato 30 luglio (data provvisoria), a Viganella, dalle 8 alle 13, per la raccolta e selezione delle patate. Sabato 4 agosto (data anche questa da confermare) raccolta delle patate ad Antronapiana.

“Con questa esperienza -spiegano gli organizzatori- sarà possibile immergersi in un passato di agricoltura eroica di sostentamento: si potranno seguire le operazioni culturali, un tempo completamente manuali, attualizzate con l’introduzione di piccole attrezzature meccaniche, o prenderne parte, provando ad utilizzare queste tecniche. Tutte le operazioni si concluderanno in mattinata e saranno seguite da un momento conviviale con prodotti locali delle aziende che partecipano al progetto e che saranno presenti durante tutta la giornata. Gli eventi programmati per la raccolta delle patate sono passibili di modifica in relazione alla coltivazione. Le date esatte saranno comunicate dopo il 23 luglio”.

Per prenotazioni e informazioni, 347 0562450, 375 6138602, asfo.terraviva@gmail.com.

sociaaalp.areeprotetteossola.it