Le Comunità resilienti e rigenerative festeggiano il primo anniversario

Si svolgerà sabato 30 luglio il primo anniversario delle Comunità Resilienti e Rigenerative di Castiglione.

La piccola comunità si è insediata in valle Anzasca riportando le coltivazioni nei terreni da anni dismessi e ricoperti dai rovi.

“Ufficialmente la nostra presenza – raccontano gli organizzatori - in questo angolo incantevole della valle Anzasca iniziò il 1° luglio dell'anno scorso. Il giorno 11 di quel luglio fatidico, la nostra prima assemblea nel luogo di cui avevamo preso possesso, la grande casa di Castiglione che affittiamo per accogliere chi viene da noi e per iniziare a coltivare subito”.

Il ritrovo è alle 10 a Castiglione centro dove partirà un’escursione verso i borghi di Porcareccia, Ielmala, Ca’ Bison, fino a Drocala dove verrà consumato un pranzo al sacco in condivisione.

Per l’escursione è necessario indossare abbigliamento e calzature idonee ad un percorso in montagna.

In caso di maltempo l’evento potrebbe essere annullato oppure rimanere nella nella grande sala comunale di Castiglione.