Oggi e domani a Croveo tornano le streghe della valle Antigorio

Dopo due anni di stop, oggi dalle 15, torna a Croveo l'attesa manifestazione “Le Streghe della Valle Antigorio”. Sabato 30 e domenica 31 luglio la frazione di Baceno ripropone un percorso tra storia e credenze popolari tra le antiche vie del borgo antigoriano.

La due giorni di spettacoli, incontri culturali e laboratori inizia con musica itinerante nel borgo, poi alle 15:30 Anna Bacher spiegherà come curarsi come una volta, con le erbe e non solo. Alle 16 Michele Scaciga presenta le audioguide e il videogame turistico per il web 'DiscoverBaceno'. Alle 18 l'approfondimento “Nei secoli le streghe...” con I Viaggiatori Ignoranti. Alle 21 il concerto della tribute band Legend.

Domenica 31 alle 10 l'inaugurazione del mosaico del maestro Gianni Basciu, alle 10.30 l’incontro con Marina De Palma “Da streghe a femme fatale, la stregoneria in arte e letteratura tra Ottocento e Novecento”. Dalle 15 alle 17 il racconto spettacolo “Fra Dolcino e Margherita” e alle 17:30 esibizione di danza. Alle 15:30 un incontro sull'alimentazione ipotossica. Ultimo spettacolo della manifestazione è l'esibizione musicale del GuelaGuetza Duo alle 21. La festa si conclude alle 23.

In programma domenica anche lo yoga dei meridiani (per bambini alle 10:30 e per adulti alle 11:30 e 17:30), il laboratorio sulle api (anche sabato, sempre dalle 15 alle 17) e quello di cosmesi naturale (domenica alle 15:30).

Durante la due giorni sarà attivo anche un punto di ristoro e bancarelle nel borgo.