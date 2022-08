Mozart protagonista alla chiesa di Baceno

Il Festival Oxilia approda in valle Antigorio. Sabato 6 agosto alle ore 21.15 presso la chiesa monumentale di San Gaudenzio a Baceno verrà eseguito il concerto dedicato alla ricostruzione del Solenne Pontificale di San Gaudenzio ai tempi di W.A. Mozart.

Il programma rientra negli appuntamenti di Oxilia che si propongono di offrire occasioni di ascolto particolari e difficilmente individuabili nei programmi delle stagioni concertistiche. Grazie alla perizia della Cappella Musicale del S. Monte Calvario il concerto proporrà l'esecuzione della messa solenne di San Gaudenzio, come veniva celebrata in cattedrale alla fine del '700, con il proprio in canto gregoriano e le musiche di W. A. Mozart, con la SpatzenMesse KV 220 e altre musiche per soli, coro e orchestra.

A fare da cornice all'evento sarà un gioiello dell'architettura sacra ossolana come la chiesa di San Gaudenzio, un edificio che lascia a bocca aperta per la sua bellezza, la stratificazione di storia e fasi costruttive, la ricchezza artistica che possiede.

Federica Napoletani: soprano, Monica Delfina Morellini: alto Vito Martino: tenore, Roberto Brustia: basso Schola Gregoriana del S. Monte Calvario e Corale di Calice Orchestra da camera della Cappella Musicale del S. Monte Calvario Anselmo Quartagno e Pietro Mencarelli: direttori