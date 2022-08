A Premosello musica, gastronomia e divertimento aspettando il Palio degli Asini

Entrano nel vivo gli eventi agostani a Premosello Chiovenda, che vedranno il culmine con l'imperdibile Palio degli Asini di Ferragosto. Tante le proposte di divertimento e gastronomiche proposte dalla Pro Loco e che si susseguiranno fino al giorno successivo alla tradizionale competizione del 15 di agosto. (Il calendario in allegato).

Vincitore dell'ultimo Palio nel 2019 è stato il Cantune di Clor. “Con i suoi colori bianco e verdone il cantone di Colloro -spiega la Pro Loco, sui cui social è possibile in questi giorni scoprire qualcosa di più sulla storia della corsa e dei rioni partecipanti - è quello che domina la classifica con ben 9 palii vinti. Quest'anno si presenterà in piazza con il fantino esordiente Danilo Dinetti”.

Tra le iniziative in programma, da segnalare la lotteria proposta dal Ccr per aiutare a finanziare i lavori per la sistemazione del campo da calcio parrocchiale.