A Calasca il secondo appuntamento con Anzasca Musica

Secondo appuntamento martedì 9 agosto a Calasca con la rassegna Anzasca Musica.

Alle 21, presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate, sarà protagonista Tommaso Mazzoletti all'organo, con la partecipazione di Marco Rainelli al flauto traverso. Mazzoletti, organista novarese, è reduce da concerti in Svizzera ed è in attesa di partire per una tournée negli Stati Uniti.

L'evento è organizzato dall'Associazione Fauré con il contributo del Comune di Calasca Castiglione e della Fondazione Comunitaria del Vco.