“Coccole e filastrocche" alla biblioteca Contini anche in agosto

La Biblioteca Contini resta aperta con le sue attività anche ad agosto. Per tutti i bimbi che non sono in vacanza al mare o in montagna, sabato 13 agosto alle ore 10.30 c’è un nuovo imperdibile appuntamento con Coccole e filastrocche: le letture interattive tenute da Sara Caprera e pensate appositamente per i più piccoli, da 0 a 24 mesi.

Come sempre l’incontro sarà un’occasione per far compiere ai nostri giovanissimi “lettori” e ai loro genitori uno dei viaggi più belli che si possa fare, quello con la fantasia attraverso le bellissime illustrazioni tutte da sfogliare e i tanti giochi per divertirsi insieme.

Per offrire a tutti i piccoli partecipanti uno spazio accogliente e le giuste attenzioni, per motivi organizzativi, la partecipazione sarà soggetta a prenotazione fino ad esaurimento posti. Per prenotarsi basterà telefonare in biblioteca al numero 0324/242232, oppure scrivendo una mail a: biblioteca@comune.domodossola.<wbr></wbr>vb.it.

Per qualunque ulteriore informazione potete contattare direttamente la biblioteca: 0324/242232, oppure biblioteca@comune.domodossola.<wbr></wbr>vb.it.