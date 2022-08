La festa di San Bartolomeo dedicata ai volontari che hanno fronteggiato la pandemia

La festa patronale di San Bartolomeo torna dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. La Pro Loco di Villadossola rilancia la manifestazione e per non dimenticare quanto vissuto negli ultimi 24 mesi, dedica quest'edizione ai volontari che si sono prodigati ad aiutare i villadossolesi nel peridoo di emergenza.

“Sono i nostri eroi – ha detto il presidente della Pro Loco, Paolo Russomanno – in particolare l'utile sarà devoluto ai volontari del soccorso per la realizzazione della nuova sede di Villadossola”.

Piatto forte della patronale saranno cinque serate di spettacolo in piazza Repubblica dedicate ognuna ad una diversa fascia di età. “Abbiamo previsto anche una pista da ballo – ha detto il Russomanno - in modo che la gente, oltre a gustare i nostri prodotti, possa divertirsi.''

La prima serata sarà rivolta in particolare ai giovani con Villa Summer Party. Nella piazza di Villadossola, direttamente da Radio Deejay e radio M2O sarà presente Get Far Dj Fargetta, “Un artista che sicuramente non ha bisogno di presentazioni - ha detto Russomanno -. ha fatto ballare più generazioni con la sua musica”. Prima di lui animeranno la piazza i dj Lupo Alberto e Panico.