Le previsioni meteo per il weekend e per Ferragosto

La depressione si allontanerà verso sudest, permettendo una risalita dei valori di pressione sul Piemonte con cielo poco nuvoloso. "Da domenica - si legge nell'ultimo bollettino di Arpa Piemonte - un nucleo depressionario di matrice atlantica si avvicinerà all'arco alpino e transiterà sul territorio piemontese nella giornata successiva, causando rovesci e temporali inizialmente limitati ai rilievi e poi estesi anche alle zone pianeggianti"

SABATO 13 AGOSTO 2022

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso fino al primo mattino con annuvolamenti più consistenti sulle zone pedemontane occidentali. In seguito cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi sui rilievi nelle ore più calde e passaggi di velature in serata sul settore sudoccidentale. Precipitazioni: deboli residue tra la notte e l'alba a ridosso di Alpi e Appennino; locali piovaschi sui rilievi alpini nel pomeriggio. Zero termico: in progressivo rialzo fino a 4200-4300 m. Venti: moderati localmente forti nordoccidentali sulle Alpi, deboli localmente moderati da nord sull'Appennino in rotazione da sud in serata con attenuazione; in pianura venti deboli da nord al mattino e calmi al pomeriggio

DOMENICA 14 AGOSTO 2022

Nuvolosità: cielo soleggiato al primo mattino, successivo aumento della copertura fino a cielo parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, con addensamenti più consistenti sulle Alpi. Attenuazione della copertura nuvolosa nella notte. Precipitazioni: diffusi temporali deboli o localmente moderati, sulle zone alpine tra la tarda mattinata e il tramonto, in locale estensione alle zone pianeggianti in serata. Zero termico: in calo fino a 3900 m a nord e 4100 m a sud. Venti: sulle Alpi inizialmente deboli o moderati da nordovest in rotazione da ovest in tarda mattinata con intensificazione; deboli localmente moderati da sud su pianure e Appennino

Tendenza per lunedì 15 agosto

Nuvolosità: cielo soleggiato al primo mattino, irregolarmente nuvoloso nelle ore successive, Precipitazioni: dalla tarda mattinata deboli diffuse su tutta la regione, localmente moderate sui settori pianeggianti. Zero termico: in calo sui 3800-3900 m in mattinata. Venti: moderati localmente forti da ovest sulle Alpi, deboli localmente moderati da sud sull'Appennino. Venti generalmente calmi in pianura, ma con rinforzi in corrispondenza delle precipitazioni