Oxilia Festival, a Beura la grande musica barocca tedesca

Si intitola ’Nel cuore barocco d'Europa’ il concerto-spettacolo proposto dall'Oxilia festival in programma a Beura. Si svolgerà domenica 21 agosto alle ore 21.15 presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio e sarà dedicato alla grande musica barocca tedesca e ai suoi protagonisti.

“Grazie alla collaborazione e al contributo dell'amministrazione comunale di Beura Cardezza, Oxilia è in grado di portare una nuova formula sul territorio. Un concerto con autori celebri ma eseguiti raramente, e quindi che difficilmente si trovano nei programmi del nostro territorio, ma anche delle grandi città” sottolineano gli organizzatori.

Accanto alle esecuzioni di Hasse, Graupner, Buxtehude e J.S. Bach, che riguarderanno soprattutto il genere della cantata luterana, tre attori interpreteranno degli intermezzi per accompagnare lo spettatore dentro la storia di queste figure, in un viaggio dalle musiche per il cattolicesimo di Hasse fino alla gloria del genere della cantata con J.S. Bach, una delle colonne portanti della musica occidentale.

Interpreti della serata: Federica Napoletani soprano; Candice Carmalt mezzosoprano; Convivio Rinascimentale Camerata strumentale di San Quirico diretto da Anselmo Quartagno. Interventi teatrali a cura di Compagnia Dellozio Con Matteo Riva, Gian Marco Gadini, Matteo Minetti.