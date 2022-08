Fungiatt 75enne di Sesto Calende ferito sulle alture di Malesco

Primi funghi e primi incidenti in montagna. Si è concluso poco prima delle 20 un lungo intervento per trarre in salvo un fungiatt. L'allarme è scattato alle 15 per un 75enne di Sesto Calende che si è infortunato sulle alture di Malesco, nella zona dell'alpe Cortino.



Accusava un forte dolore alla caviglia e non riusciva più a muoversi. Il pensionato è stato raggiunto dalle squadre del Soccorso alpino civile della Valle Vigezzo, del Sagf e dei Carabiinieri Forestali.

I soccorritori hanno dovuto effettuare una lunga serie di calate con le corde nel ripido bosco, fino alla strada. Il fungiatt è stato trasferito al San Biagio di Domodossola, per le cure del caso.