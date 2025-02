Macugnaga, auto in fiamme nella notte a Staffa: intervento dei Vigili del Fuoco

Questa notte, intorno alle ore 3, i Vigili del Fuoco di Verbania sono intervenuti a Macugnaga per l'incendio di un'autovettura posteggiata in piazza in località Staffa.

La squadra intervenuta dal locale Distaccamento dei volontari ha provveduto a completare le operazioni di spegnimento iniziate dal proprietario con un estintore.

Si è proceduto quindi a completare il raffreddamento ed alle operazioni di messa in sicurezza del veicolo per la successiva rimozione a cura dello stesso proprietario.