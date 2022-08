All’oratorio di Domo 'Corti e video sotto le stelle', racconti di adolescenti presentati a Malescorto

Il Ciss Ossola, nell’ambito del progetto 'Reti per funamboli', propone per le serate di martedì 23 e venerdì 26 agosto alle 20.30 presso il cortile dell'Oratorio Sacro Cuore del Centro familiare di Domodossola, due serate di 'Corti e video sotto le stelle' dove saranno proiettati cortometraggi con piccole storie di preadolescenti ed adolescenti, individuati tra quelli presentati nelle ultime rassegne del festival di Malescorto.

Il progetto 'Reti per funamboli' è nato da idee e proposte sviluppate in un tavolo di concertazione promosso dal Ciss Ossola ed al quale hanno partecipato attori istituzionali come l'Asl Vco con i Servizi di Neuropsichiatria infantile e SerD, le Scuole, gli Oratori di Domodossola e di Villadossola, alcune associazioni sportive e culturali è patrocinato dal Comune di Domodossola e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del VCO.

Il progetto ha lo scopo di raccogliere e promuovere la voglia di fare, di conoscere, di sperimentare degli adolescenti, visti troppo spesso solo sotto la lente negativa di episodi che non possono raccontare una generazione, un'età, ricca e complessa, ma che ha grandi potenzialità ed aspirazioni.