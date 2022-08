T-shirt ingrosso: cosa preferiscono le donne moderne

Classico, elegante oppure sportivo, creare un proprio stile oggi è facile grazie soprattutto alla presenza negli store online, di poter scegliere tra un’ampia gamma di modelli e colori di tendenza.

Soprattutto, quando parliamo di maglieria e t-shirt da donna, parliamo, in primis, di moda ma anche di carattere.

La t-shirt donna è un must, è bellezza, originalità e unicità.

Ormai è possibile, grazie a grossisti di fiducia, di acquistare per il proprio negozio, t shirt ingrosso di famosi brand e di alta qualità artigianale in modo da poter soddisfare anche la clientela più esigente.

Non a caso, il capo preferito dalle donne è sempre lei, la maglietta!

Tra l’altro, puntare sulla presenza nel proprio store sia fisico che online di maglieria e t-shirt da donna all'ingrosso, garantirà alle vostre clienti di poter sfruttare la maglia in tanti modi, in modo da creare molti tipi di outfit.

Sbizzarrirsi poi, in primavera o in estate, quando possiamo togliere finalmente cappotti e maglioni pesanti, diventa il momento migliore per spadroneggiare con la maglietta e realizzare il proprio look di tendenza.

Ma, andando con ordine e vediamo quali sono le preferenze delle donne di oggi, in modo da capire su quali t shirt ingrosso acquistare per il proprio punto vendita: partiamo proprio dalla basica, la classica t-shirt bianca.

Come indossare la t-shirt bianca

Quella che andava tanto di moda negli anni 80, quella che era presente in tutti gli armadi e che tutti anche oggi possediamo; perché, diciamolo, il bianco osa su tutto.

La t-shirt bianca, nei mesi freddi, la possiamo indossare sotto i pullover, è la soluzione per rendere meno grigio un maglione pesante e per ricordarci che la bella stagione è dietro l’angolo, le due stagioni si combinano e il bianco dà “colore” alla monotonia invernale dei colori spenti.

Ma anche la classica camicia di flanella, con la basica t-shirt monocolore, prende vita; interessante è la tendenza della donna a portarla aperta per lasciare intravedere il bianco nuvola sotto.

In inverno o autunno, fanno da padrone, le giacche, i cappotti e giubbotti di pelle, anche i bomber; in questo caso la t-shirt bianca risolleva il morale, l’idea della manica corta alleggerisce la pesantezza del capo sulla pelle.

E in ufficio, l’austero tailleur diventa sbarazzino con questa maglietta indossata sotto.

I modelli di t shirt ingrosso da scegliere però sono infiniti: il bianco latte offre numerose soluzioni, ma si può spaziare coi colori e coi modelli.

I migliori brand, si affidano totalmente agli store online per poter “esporre” questi capi: facile innamorarsi in un click di una maglietta vista online, gli store online propongono un’infinità di capi interessanti che non fanno più accontentare la donna moderna ad una sola proposta fashion.

L’autunno offre, come soluzione, colori caldi per le t shirt ingrosso da indossare anche esagerando, come il lurex, prediligendo il ruggine o il caramello e abbinando un jeans per il giorno, un pantalone scuro per la giornata d’ufficio e, perché no, il tubino per la serata impegnativa.

T shirt ingrosso per proporre outfit sempre diversi

Per un outfit più chic e femminile, si dovrebbe puntare su maniche corte arricciate, grandi o col dettaglio dei volants che rendono il tutto leggiadro e quasi bucolico.

Ma è nelle stagioni calde che la maglietta esprime tutto ciò che una donna richiede.

La maglietta diventa tendenza del momento, è cool: le stagioni adatte, primavera ed estate, vivono di maniche corte e vivacità.

Dalla t-shirt bianca si passa in un attimo a quella colorata, e se nelle stagioni fredde si prediligevano anche le evergreen con pailettes o le nuance metallizzate, ecco che, col caldo, si scopre l’ombelico con le t-shirt corte, abbellite da elementi femminili o maxi t-shirt dalle stampe fantasiose.

Le donne amano le t-shirt con le stampe, sono glamour, intense ed esprimono il messaggio deciso che si vuole dare.

Usate dapprima in occasione di concerti o eventi, col tempo hanno spaziato nel quotidiano per mandare messaggi di forza e coraggio.

Quindi, largo a loghi pazzi sul petto, caratteri cubitali o colori psichedelici e per sentirsi un po’ supereroine, le t-shirt coi disegni del supereroe preferito.

Bianche o colorate, nella vita di tutti i giorni, la t-shirt rappresenta quasi un manifesto per identificare il messaggio femminile, ecco quindi la t-shirt stampata con Wonder Woman, perché la t-shirt è donna e supereroine lo siamo tutte.