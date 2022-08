Malore al Bivacco Busin, soccorsi in azione

Soccorsi in azione in alta Valle Formazza per un escursionista in difficoltà. Gli uomini del Soccorso Alpino della squadra di Baceno sono stati allertati per uno straniero che ha accusato un malore al Bivacco Busin a 2400 metri di quota. È partito anche l'elicottero del 118 da Torino abilitato anche al volo notturno.