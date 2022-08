Sentieri e Pensieri, sul palco di villa Antonia le derive del marketing e gli insegnamenti leggendari per vivere e pensare

Battute conclusive per la decima edizione di Sentieri e Pensieri. Protagonisti del penultimo appuntamento di quest'anno del festival letterario vigezzino sono Bruno Gambarotta e Massimo Polidoro. Nel tardo pomeriggio il direttore artistico della rassegna presenta il suo ultimo romanzo "L'albero delle teste perdute". Mentre alle 21 il giornalista e divulgatore scientifico parlerà di "Geniale. Tredici lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e pensare”, il testo nel quale raccoglie gli insegnamenti del suo maestro di gioventù James Randi.

Il programma dettagliato di mercoledì 24 agosto

Ore 18 – Bruno Gambarotta – "L'albero delle teste perdute" (Manni)

«Un conto è sentirsi dire che fra i tuoi antenati non ci sono nobili. L'altro conto è scoprire che discendi da uno che faceva rotolare le teste nel paniere». L'ultimo romanzo del Direttore Artistico del Festival Bruno Gambarotta è satira dei costumi legati al marketing, alla politica, ai social media. Una storia appassionante che fa ridere e riflettere, il cui protagonista è Carlo Maria, venticinquenne aspirante archivista appassionato di genealogie, ingaggiato da una famiglia di setaioli per tentare di stabilirne la discendenza nobiliare: sarebbe bello avere uno stemma nel logo dell’azienda... A dialogare con l'autore de "L'albero delle teste perdute" (Manni) è il giornalista de La Stampa Mario Baudino.

Ore 21 – Massimo Polidoro – "Geniale" (Feltrinelli)

Avete mai pensato che piega avrebbe potuto prendere la vostra vita se foste stati apprendisti di un autentico genio? Vi sarebbe piaciuto carpirne i segreti? Massimo Polidoro, giornalista, scrittore, docente universitario e divulgatore scientifico, autore di oltre cinquanta libri e più di mille articoli, presenza fissa a “Superquark” accanto a Piero Angela, ha avuto questa occasione speciale a soli 18 anni: trascorrere un anno intero fianco a fianco con un vero genio, James Randi, noto come "The Amazing Randi". In "Geniale. Tredici lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e pensare" (Feltrinelli), Polidoro consegna gli insegnamenti del suo maestro "incredibile" su come vivere con meraviglia e intelligenza. L'autore ne parlerà in un dialogo con Alessia Liparoti, giornalista de ilLibraio.it e True News.

Gli eventi sono ad ingresso gratuito. È fortemente consigliata la prenotazione del posto a sedere. Info e programma completo al link www.santamariamaggiore.info/sentieri