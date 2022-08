San Bartolomeo, dj Fargetta protagonista della prima serata in piazza mercato

Piazza della Repubblica stasera si trasforma in una discoteca all'aperto con dj Fargetta di Radio Dee Jay e M2O. Prima di lui a scaldare il pubblico a partire dalle 18, saranno i dj Lupo Alberto e Panico.

Inizia così un programma di spettacoli ma non solo, il calendario della cinque giorni è ricco di eventi sportivi, appuntamenti culturali e gastronomici.organizzati dalla Proloco. Tante iniziative che faranno da corollario alle celebrazioni religiose della festa patronale di San Bartolomeo.

Domani Venerdì 26 Agosto: sarà aperta la mostra collettiva d’arte nelle sale espositive del Centro Culturale “La Fabbrica” che resterà visitabile fino al 3 settembre con orario 17-22 . Sempre domani è in programma la “Quatar pass par Vila corsa non competitiva amatoriale di 5 chilometri. Alle 19:30 ci sarà la partenza, il costo dell'iscrizione è di 3 euro gratis fino a 14 anni).



Alle 18 in piazza ci sarà la presentazione degli gnocchi all'ossolana un piatto simbolo della gastronomia locale, a base di castagne e zucca, inventato nel 1984 dallo Chef Sergio Bartolucci e presentato anche ad “Expo 2015. A seguire, degustazione del prodotto diven preparato direttamente dallo Chef Sergio Bartolucci. Alle 19:30 apertura cucina menù mare Affettato di Pesce 10.00 euro Pasta del Pescatore 8.00 euro Spiedini di Pesce con Patatine 12.00 euro. Ore 21.15 esibizione della scuola di danza Butterfly, alle 22:00 Latin show. Serata latino americana con il gruppo di Antonio Martignon. Cocktail night in collaborazione con La Cadrega . Tutti i giorni sarà sempre aperta la piadineria. In collaborazione con il Comune e i proprietari dell'area ex 250 per il periodo della festa la Proloco ha predisposto un parcheggio aggiuntivo proprio nella zona dell'ex laminatoio.