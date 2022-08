La Sbrinz Route ha fatto tappa nel Borgo della Cultura FOTO E VIDEO

Grande partecipazione sabato per l’arrivo in piazza Mercato della carovana della Sbrinz route. Il gruppo di someggiatori è stato accolto dal sindaco Lucio Pizzi in piazza Mercato. I someggiatori erano partiti domenica scorsa: hanno concluso nel Borgo della Cultura il trekking che ripercorre l'antica via commerciale. Con loro gli asini per trasportare le forme di formaggio.

Sabato mattina i someggiatori erano partiti da Premia per attraversare Crodo e Crevoladossola. A Domo l'accoglienza è stata affidata al gruppo medioevale Oscella Felix.