Frontale sulla superstrada allo svincolo di Masera, due persone ferite FOTO

Intervento dei vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Domodossola per estrarre due persone dall'abitacolo di una vettura che si è scontrata frontalmente contro un furgone di una ditta. Erano circa le 12.30 di oggi martedì 30 agosto quando un' auto Mercedes proveniente dal Regno Unito, per cause da accertare, ha improvvisamente invaso la corsia in prossimità dello svincolo di Masera andando ad urtare violentemente contro un autocarro proveniente in direzione opposta.

Con la collaborazione del personale del 118 i vigili del fuoco di Domodossola hanno stabilizzato ed estratto le due persone incastrate nell'auto che sono state trasportare all'ospedale di Domodossola. Sul posto i Carabinieri per ricostruire l'accaduto e provvedere alla viabilità chiudendo lo svincolo di Masera per circa un'ora.