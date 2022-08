Picchia la fidanzata con un bastone dopo la serata di festa

Colpisce la fidanzata con un bastone. È successo nella nottata tra sabato e domenica scorsi, a Montecrestese, quando gli echi della serata di festa della “Sagra della Patata” si erano ormai spenti, che una coppia di fidanzati di Verbania è venuta alle mani. A causa dell’elevato consumo di alcool, probabilmente sono volate parole grosse tra i due, ed è lì che l’uomo, un cittadino italiano di origine straniera, ha colpito nella zona lombare la donna, utilizzando un paletto di legno raccolto nel parcheggio retrostante i padiglioni dei festeggiamenti.

Immediatamente allertati i Carabinieri, già presenti sul posto per monitorare la serata di festa, hanno prontamente bloccato l’uomo, un 24enne, che è stato portato in caserma a Domodossola per gli accertamenti del caso, mentre la ragazza, dolorante e con difficoltà a camminare, contattati i sanitari del 118, è stata trasportata all’ospedale San Biagio, per essere visitata.

Sentiti i testimoni e ricostruita la dinamica, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per lesioni personali aggravate, mentre ancora non si conosce la prognosi rilasciata alla donna.