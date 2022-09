Cento giorni a cavallo dal Parco Nazionale d'Abruzzo a quello del Gran Paradiso, Paola Giacomini fa tappa a Vogogna

In occasione del centenario per i 100 anni dei Parchi Nazionali di Abruzzo e del Gran Paradiso Paola Giacomini sta percorrendo con due cavalli la distanza che unisce le due aree protette. 1500 km in 100 giorni: 75 giornate di marcia e 25 da dedicare agli incontri con i ragazzi e le persone che si occupano o che abitano il territorio che attraversa.

Giovedì 1 settembre il suo viaggio arriva a Vogogna, alla sede del Parco Nazionale Val Grande. Alle ore 21 Paola incontrerà il pubblico al castello visconteo per un racconto del suo viaggio.

“Un'occasione -spiegano dal Parco Val Grande- per riflettere insieme su cosa sta cambiando nel paesaggio che siamo abituati a vedere. In questa impresa Paola porta con sé una borraccia da un quarto di litro in cui mescola tutte le acque che incontra lungo la strada. Ai piedi del ghiacciaio del Gran Paradiso la farà evaporare simbolicamente, affinché diventi nuvola e raggiunga la cima come neve, per riflettere su un mondo che ha bisogno di cura”.

L'incontro con Paola Giacomini è stato preceduto da 2 incontri di lettura e 1 incontro con la I e le II classi dell'IC-Valtoce di Vogogna organizzati nell'ambito del progetto "Parco Letterario Nino Chiovini - Promuovere la lettura tra natura e parola".

Paola Giacomini (1979), laurea in Scienze e Tecnologie agrarie, ha sempre cercato, anche entro i confini urbani, ogni minima possibilità di avventura. Ma appena possibile si è trasferita fuori città, in valle di Susa. È cresciuta tra l'amore per la montagna trasmessole dai genitori e i corsi di equitazione alpina, accumulando conoscenze su come affrontare a cavallo gli ambienti più selvaggi, mantenendo una completa autonomia anche in perfetta solitudine.

Dal 2005 ha compiuto diversi viaggi a cavallo, anche su lunghe distanze. I più importanti, sono stati:

- Campo di stelle 2006: 4500 km dalle Alpi torinesi a Santiago de Compostela, nella Spagna atlantica; seguito da altri nove viaggi, affrontando distanze tra i 500 e i 2.000 chilometri in Francia, in Italia e su tutto l'arco alpino, senza frontiere.

- Sentieri da lupi 2016: 2200 km di traversata delle Alpi a cavallo, incontrando persone coinvolte dal ritorno del lupo

- Mare di erba 2018-2019: 9500 km dalla Mongolia all'Europa a cavallo con due cavalli mongoli

(Foto social Paola Giacomini)