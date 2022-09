Un ricco programma per la 39a edizione del Raduno Internazionale degli spazzacamini

Venerdì 2 settembre

SANTA MARIA MAGGIORE ore 15.00 pomeriggio di accoglienza per gli spazzacamini e intrattenimento musicale nel parco di Villa Antonia

ore 23.00 il centro di Santa Maria Maggiore sarà illuminato dallo spettacolo pirotecnico offerto dalla Pro Loco, visibile dalla centralissima Piazza Risorgimento.

Notte nera a partire dalle ore 21 organizzata dagli operatori di Santa Maria Maggiore.



Sabato 3 settembre

MALESCO ore 10.30 omaggio floreale al monumento allo Spazzacamino



RE ore 15.30 saluti e musica nell’area sottostante il Santuario della Madonna del Sangue

ore 17.30 sfilata verso il Santuario della Madonna del Sangue

ore 18.00 S. Messa. Deposizione di fiori presso la casa natale di Faustino Cappini



SANTA MARIA MAGGIORE

ore 20.00 “Serata in festa” a cura della Pro Loco con un punto di ristoro attivo nel Parco di Villa Antonia, accanto alla sede del Museo dello Spazzacamino, e musica dal vivo fino a tarda notte: una serata da trascorrere insieme agli spazzacamini, tra balli e buon cibo.



Domenica 4 settembre

SANTA MARIA MAGGIORE

alle ore 10.00 si terrà l’evento clou dell’intera manifestazione: tra le vie e piazze di Santa Maria Maggiore la scenografica sfilata di centinaia di spazzacamini con i loro attrezzi da lavoro, accompagnati da gruppi in costume tradizionale e bande musicali. La parata sarà aperta quest’anno dalla Fanfara della sezione ossolana degli Alpini e dal gruppo folkloristico della Valle Vigezzo, che festeggia nel 2022 i 100 anni. Le varie delegazioni sfileranno per le vie di Santa Maria Maggiore, passando nella suggestiva Piazza Risorgimento, dove saranno presentate al pubblico, e, dopo un giro completo nel centro storico, termineranno la sfilata in Piazza Gennari. Qui e in Piazza Risorgimento avrà luogo la rievocazione storica della pulitura dei camini con l’utilizzo degli attrezzi che lo spazzacamino usava nei tempi passati: la raspa, una spatola di ferro col manico ad uncino da appendere alla cintura; il riccio, insieme di lamelle a raggiera ricavate dalle molle di sveglie e orologi da campanile; la squareta, bastone allungabile alla cui sommità si agganciava il riccio; il brischetin; lo scopino; una lunga fune; dei pesi; il sach, sacco per riporre la fuliggine. I tetti delle abitazioni di Piazza Risorgimento e Piazza Gennari si popoleranno di spazzacamini che, con i vecchi attrezzi, rievocheranno i rüsca di un tempo nel lavoro di pulitura del camino e nell’aria riecheggerà il Taròm, il gergo dello spazzacamino.

Ore 12.00 nel Parco di Villa Antonia apertura punto ristoro a cura della Pro Loco di Santa Maria Maggiore

ore 16.00 nel Parco di Villa Antonia Concerto dell’Orchestra GMO (Giovani Musicisti Ossolani) diretta da Alberto Lanza

ore 17.00 Interviste, premiazioni e ricordi degli Spazzacamini



Lunedì 5 settembre

Spazzacamini in gita alla Piana di Vigezzo. La giornata di lunedì costituisce un’importante operazione turistica per far conoscere le bellezze naturali e gli angoli più affascinanti del territorio agli spazzacamini ospiti – italiani e stranieri