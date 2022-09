Anche i Carabinieri del Vco hanno ricordato il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Anche i Carabinieri del Vco hanno reso omaggio alla memoria del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a quarant'anni dall'attentato mafioso di via Isidoro Carini, a Palermo. Dalla Chiesa fu ucciso nel capoluogo siciliano pochi mesi dopo il suo insediamento come prefetto. Il generale è stata una delle figure simbolo della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo e fu inviato in Sicilia per combattere contro Cosa nostra. Nella strage del 3 settembre 1982 perirono anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo.

Questa mattinata al Comando Provinciale di Verbania si è tenuta una breve ma significativa cerimonia che ha visto la deposizione di una corona al monumento ai caduti ed è proseguita con un momento di raccoglimento dei presenti sulle note “del silenzio fuori ordinanza”.

Alla commemorazione erano presenti il prefetto Michele Formiglio e il questore del Vco Luigi Nappi, una rappresentanza di militari dell’Arma in servizio e in congedo e alcuni esponenti verbanesi dell’associazione “Libera contro le Mafie”.