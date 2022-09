Grotta di Babbo Natale, mancano pochi giorni al Lago dei Draghi

Torna il 10 e 11 settembre a Omegna il Lago dei Draghi, l'atteso evento per bambini e famiglie organizzato dalla Grotta di Babbo Natale. La quinta edizione della due giorni, con gli unici draghi animatronici in movimento in Italia, prevede un safari in motoscafo a "caccia di draghi" e incontri con le Sirene.

Ma non solo, all'Accademia di Dragologia presso il Forum al Parco della Fantasia i bambini impareranno a conoscere i segreti dei draghi e potranno fare esperimenti ed attività varie e conseguire così il diploma di dragologo.

Nel costo del biglietto sono previsti il giro in motoscafo con avvistamento draghi, l’incontro con vere Sirene in acqua, l’Accademia di Dragologia con Diploma e gli esperimenti scientifici con gli animatori. Con il biglietto ogni famiglia riceverà in omaggio anche un biglietto scontato per visitare il Museo interattivo Gianni Rodari, in centro ad Omegna. Previste inoltre delle attività facoltative: l'arrampicata sulla roccia del Drago e la cavalcate degli unicorni a movimento meccanico.

L'organizzazione segnala inoltre che ogni anno l'evento è sold-out ed è consigliato prenotare in anticipo. Esaurite le fasce orarie del mattino per il Motoscafo 1, è stato aggiunto il Motoscafo 2 con partenze alle 10:45, 11:15, 11:45 e 12:15. I motoscafi effettuano lo stesso giro. Ritrovo e ritiro biglietti prenotati presso il Forum di Omegna. L'evento è garantito con qualsiasi meteo.